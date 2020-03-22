「高雄捷運黃線」末端路線規劃一直有爭議，市議員李雅靜認為原路線五甲二路條件不佳，沒有空間設置出入口及臨停、停車空間，市府勢必將增加財政赤字徵收。市議員黃捷則呼籲捷運局盡快確定站址和徵收路段，讓市民安心。

高捷黃線全長22.72公里、23個車站，串連三民、前鎮、鳳山等人口密集區，堪稱可補足都會核心區軌道路網缺口，捷運局迄今已辦4場說明會及1場公聽會。

爭取路線微調民調的市議員李雅靜認為，若要以居民安全、身家財產優先考量，保泰路才是合適的替代路線。

李雅靜強調，保泰路路幅寬達30米，有雙向3車道，相較於只有20米寬、僅雙向2車道的五甲二路，不但距離民宅遠，有足夠的空間規劃捷運出入口、停車場、臨停等候區，地底下也能做雙向、平行的捷運軌道設計。

若執意選則五甲二路建設，勢必要徵收民宅，市府也將面臨更嚴重的財政赤字。沿線居民未來想要改建房屋，也會有限建的問題。

市議員黃捷認為，韓市府上任一年來，對於捷運態度一直沒有想法而空轉，讓部分五甲當地民眾有疑慮，才導致保泰路方案重啟討論。

黃捷表示，捷運局要盡快確定實際站址和路段的徵收，高雄的重大交通建設不能一拖再拖，越早準備好、越快動工，市民才能越早受惠。

高捷黃線「綜合規畫報告」預定於2020年3月底提報交通部，並進行環境影響評估及都市計畫變更送審作業，預計2022年可開工，2028年完工通車。

(中時 )