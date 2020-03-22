正當全球疫情漫延，各國無不傾全力防堵，但就是有不守法國人，罔顧疫病傳播及國人健康，載運偷渡人士來台，海巡署布下「海羅水網」逮捕31名越南籍偷渡客，海巡隊員全副防護裝備謹慎處理，斥責這些安排偷渡的人真是太超過了。

海巡署偵防分署連江查緝隊根據情資分析，掌握偷渡集團近期擬載運越南籍人士偷渡來台，遂報請屏東地方檢察署指揮，並會同屏東、桃園、苗栗、雲林、臺南、北門、高雄等查緝隊及特勤隊、艦隊分署第八海巡隊、第五海巡隊、中部分署第三岸巡隊、南部分署第五岸巡隊、台中市政府警察局第四分局偵查隊、新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊、高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊、臺中港務警察總隊刑事警察隊等單位組成專案小組偵辦。

堵住防疫破口海巡緝獲31名越南人偷渡客，全副防護做偵別訊問。（讀者提供/潘建志傳真）

澎湖海巡隊巡防艇是昨天在在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運越南籍偷渡犯31名(24男7女)及本國籍犯嫌2人，全案依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

海巡署連江查緝隊指出，新冠肺炎疫情日益嚴峻，專案小組為避免防疫破口，運用大數據分析技術，全面清查並掌握可能涉案船隻及車輛後，眼見時機成熟，遂調派100噸等3艘巡防艇於海上進行攔截圍捕，及時阻止我國籍「全O號」漁船載運偷渡犯闖關入境。另為確保防疫安全，查緝人員除全程配戴防護衣、口罩等全副防疫裝備外，並由茄萣衛生所及防疫局人員實施檢疫工作。

屏東地檢日前接獲通報，有不法偷渡集團將以我國籍漁船，偷渡數十名偷渡客來台，21日下午4時指揮海洋委員會偵防分署屏東、連江查緝隊、台中市政府警察局第四分局等單位，逮到偷渡外船隻及人員。

屏檢調查，孔嫌與楊嫌駕駛漁船20日自屏東縣東港鎮出海後， 21日在東港外海約70至80海浬處，以漁船接駁不具入出國許可證件的越南籍偷渡客共31人（24男、7女）上船。

檢方扣得手機、衛星電話等證物，並在科技偵查庭以遠距視訊方式對孔、楊2嫌訊問，降低相關人員接觸感染風險。訊後2嫌依違反《入出國及移民法》第73條及第74條前段之未經許可入國罪嫌重大，復尚有共犯未到案，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見中。其餘31名越南籍偷渡客則送至特定處所檢疫中。

不法偷渡集團為了牟賺暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡犯入境，已嚴重造成國內防疫壓力，連江查緝隊呼籲，為展現防疫決心，有效打擊不法偷渡集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及防疫工作盡一份心力。

(中時電子報)