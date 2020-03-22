UBA》女一級冠軍戰 半場世新領先 18:492020/03/22 中時 陳筱琳 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世新方妤（左）和文化戴宜庭（右）爭搶籃板。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍賽，連兩季打進冠軍戰的世新大學，和睽違一季重返冠軍賽的文化大學高手過招，上半場打完世新28比17領先。 上季屈居亞軍的世新大學，本季再度挑戰，在羅家姊妹羅培甄、羅培儀轉學加入增加戰力，加上中鋒林蝶守護禁區，昨天經過三度延長氣走衛冕軍佛光大學，能否拿下隊史首座UBA女一級冠軍，就看最後兩節；文化大學是UBA女籃老牌勁旅，上次奪冠是106學年，當時更完成4連霸，本季問鼎隊史UBA第20冠。 UBA》中州力克輔大 季軍創隊史最佳 UBA》朱育勤最後一戰五犯 哭是因為要罰錢 (中時 ) #UBA #一級 #冠軍戰 #世新 #領先 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 世新大學嚴審師生出國案件 13:192020/03/19 生活 UBA》「佛新對決」三度延長 世新氣走衛冕軍佛光 15:312020/03/21 體育 UBA》文化五人撐全場奪勝 徐玉蓮：『壓榨』值得了 20:272020/03/21 體育 UBA》健行力退中州 2連霸只剩一關 21:302020/03/21 體育 冠軍戰斧牛肉麵 福容線上食堂開賣 04:092020/03/22 產業．科技 佛光絕殺放槍 送世新爭冠 04:102020/03/22 運動天地 防疫非常時期 UBA戒慎恐懼 04:102020/03/22 運動天地 福容線上食堂開賣 冠軍戰斧牛肉麵熱銷百萬 04:102020/03/22 時尚消費 健康防疫Global Mall贊助UBA大專籃球聯賽祭10萬元禮券 04:102020/03/22 《旺來報》 UBA》中州力克輔大 季軍創隊史最佳 17:392020/03/22 體育 體育熱門新聞 東奧如期舉辦 美媒：別作夢了 - 體育 日職》陽岱鋼再度先發 敲長打賺打點 - 體育 創一卡車紀錄 BWF影片讚揚戴資穎 - 體育 日職》王柏融終於開轟！還對松坂大輔敲安 - 體育 NBA》一眉哥曬練投 暗示兩確診沒他 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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