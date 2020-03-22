108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍賽，連兩季打進冠軍戰的世新大學，和睽違一季重返冠軍賽的文化大學高手過招，上半場打完世新28比17領先。

上季屈居亞軍的世新大學，本季再度挑戰，在羅家姊妹羅培甄、羅培儀轉學加入增加戰力，加上中鋒林蝶守護禁區，昨天經過三度延長氣走衛冕軍佛光大學，能否拿下隊史首座UBA女一級冠軍，就看最後兩節；文化大學是UBA女籃老牌勁旅，上次奪冠是106學年，當時更完成4連霸，本季問鼎隊史UBA第20冠。

(中時 )