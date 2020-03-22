岳庭家民宿的海灘也完全沒觀光客。（岳庭提供）

岳庭上超市採買飲用水和食材，超市也幾乎也人。（岳庭提供）

超市裡遊客最愛的伴手禮因為沒有觀光客也沒人買。（岳庭提供）

藝人岳庭多年前定居泰國普吉島，並與法籍老公在當地經營民宿，在世界各國正受新冠肺炎病毒攻擊時，原本普吉島號稱零病例，但20日當地政府宣布出現5個境外移入的確診病例，這讓以觀光為主要收入來源的普吉島也陷入慘況。岳庭21日接受越洋訪問時表示，普吉島最熱鬧的巴東酒吧一條街、原本人山人海的沙灘幾乎都沒有觀光客了，自家民宿最後一位來自德國的客人25日也要離開，之後則是完全「0」訂單窘況，預計每個月將短少約50萬營收！

最慘的是，他們每5年繳一次的巨額租金剛好到期，「去年我們才剛花了不少錢又蓋了後棟，現在要付大筆租金、員工薪水、兩個小孩教育費用，在完全零收入狀況下，大概只能撐到七月。我怕我們就算沒有因為新冠肺炎病死，也可能會沒收入餓死！」

岳庭平均每兩個月回台灣一趟，她說2月2日從台灣回普吉時，當時台灣政府及全民防疫意識已經很高、大家都在搶購口罩，沒想到一回普吉島發現完全沒人在關心疫情，尤其她回去後的第16天出現發燒、全身痠痛徵兆，想到當時回泰國飛機、接駁巴士上是滿滿的大陸人，她懷疑自己感染，關在房間完全不敢碰兩個兒子，擔心到落淚，戰戰兢兢去醫院看病，結果醫護人員完全不戴口罩，醫生也沒說她什麼病，就直接開藥給她吃，看了兩趟就花了8千多元。

幸好病程走完，她發現自己除了發燒、想吐、全身痠痛之外，既沒咳嗽、喉嚨痛，也沒喘，根本沒有任何呼吸道症狀，果然是自己嚇自己。倒霉的是，她發病之初曾在私人臉書寫自己害怕沮喪心情，被媒體報導後，有網友誤會她是「從普吉回到台灣」發燒還趴趴走，竟痛罵她把病毒帶回台灣。生病還慘遭冤枉被霸凌，讓百口莫辯的她有苦說不出。

她在當地原本也買不到口罩，幸好經營腰果事業的台商會長送給當地台灣人每人一盒50片裝的口罩，才解了燃眉之急，最近又送上一箱台灣口味泡麵，讓最近她覺得溫暖且安心。

她的公婆3月1日從法國飛到普吉島，當時法國疫情已蔓延開來，兒子就讀的學校獲知後很緊張，她和老公馬上被約談，後來他們保證，爺爺奶奶會待在完全沒人住的民宿中自主隔離，學校才安心。現在歐洲疫情失控，他們更是不敢讓年邁的公婆回去法國。

她苦笑說，原本家中一直只有她一個人認真防疫，老公總覺得她太緊張、太神經質了，甚至為此吵架，公公解除隔離後，每次看到她戴口罩，就會故意用誇張口吻說：「You are sick!」結果這些天，老公發現大家都開始戴起口罩了，竟改誇她：「妳好聰明耶，2月從台灣回來就戴口罩是對的！」讓她忍不住翻白眼：「全台灣都這樣好嗎！」有種沈冤得雪的感覺。

(中時 )