新冠肺炎肆虐全球，「5566」孫協志、王仁甫、許孟哲及小刀，日前與眾歌手錄製公益歌曲〈同一個氣息〉，4人相隔10多年再度合體，孫協志說：「這麼多年沒一起錄音，但大家的感情依舊留在20幾歲年輕人的時候，拍攝4個人演唱畫面時，年輕小男孩的壞習慣又跑出來，譬如仁甫偷偷在後面捏小刀屁股，很幼稚。」

對於這次疫情，孫協志提倡「保護好自己就是保護別人」：「遇到朋友打招呼不要靠太近、不握手，出門在外每件事小心為上，做過按電梯、推門把等動作，千萬不要再碰眼口鼻。」小刀認為疫情應該還會持續一段時間，「全球都面臨同樣問題，大家這段時間應該看手機的時間更長了」；而向來熱愛健身的許孟哲，這陣子也改到戶外運動。

孫協志、王仁甫及許孟哲主持的綜藝節目《飢餓遊戲》，目前仍維持固定錄影，孫協志說：「外景衛生、人群等問題製作單位都會考量，盡量不選在學校、夜市等，多往空曠的地方，並嚴控管來賓，出國、發燒的都避免。雖然有疫情，但節目不能停、我們還是得努力幫它做好。」而他們之前延期舉辦的高雄巨蛋演唱會，主辦單位目前仍在協調下半年檔期，一切看疫情發展後續狀況。

5566日前錄製公益歌曲。（星恆娛樂提供）

(中時 )