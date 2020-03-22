紐約航空管理人員傳染新冠病毒，紐約費城地區的進港航班星期六一度暫停。

路透社說，紐約空中交通管制中心（New York Air Route Traffic Control Center）的一名培訓人員對新冠病毒的測試呈陽性反應後，美國聯邦航空管理局（FAA）星期六（3月21日）暫停了紐約市幾個機場和費城地區的進港航班，導致眾多航班被取消，紐約市甘迺迪機場和紐華克機場就有600個航班被取消。

美國之音報導指出，進港禁令星期六下午解除之後，航班依然沒有恢復正常。報導說，美國聯邦航空管理局並一度關閉了部分空域航空，重新確定部分航班的航線；拉斯維加斯的空中交通控制塔目前依然關閉，有五百多個航班被取消；芝加哥中途（Midway）機場星期六也有三百個航班被取消。

報導說，美國聯邦航空管理局星期五因新冠病毒的傳染問題臨時關閉了紐約市甘迺迪機場的空中交通控制塔，導致部分航班被取消；管理局還關閉了印第安那州的雙子城空中交通管制中心，並進行清洗，因為那裡的一名員工對新冠病毒測試呈陽性反應。

(中時 )