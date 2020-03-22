台北市大安警分局21日晚間針對轄內特種行業場所進行擴大臨檢勤務，日前警政署更新全國警用查詢載具M-Police，同步更新因新冠肺炎須居家檢疫、隔離人的資料，結果警方進入忠孝東路知名夜店OMNI Nightclub逐一查核消費者身分時，竟逮到一名從疫區返國，本應該居家檢疫的男子。

大安警分局警方表示，根據疾管法居家檢疫相關規定，自疫區返國後須居家檢疫14天，警用載具目前已同步連線衛福部疫情相關隔離檢疫資料，才能在第一時間抓到這名該檢疫卻去夜店喝酒消費的居家檢疫者。

根據疫情中心相關規定，該名38歲男子違反居家檢疫規定，警方查獲後立即通報該管政府衛生局介入調查並依法裁罰。

藉此案例，台北市政府警察局強烈呼籲社會大眾，目前正處全台防疫關鍵時期，請居家隔離或檢疫民眾，應遵守相關規定，切勿心存僥倖，四處遊蕩或涉足人潮群聚之營業場所。

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(中時電子報)