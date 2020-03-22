新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（22）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增16名新冠肺炎確診案例，13例屬境外移入、3例為本土，共9男7女，年齡10多歲至70多歲，其中一例為國內首起養護機構護理師感染。截至目前為止，國內共累計確診169例確診，2例死亡。

◎由於境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日零時起至4月7日，全面禁止旅客來台轉機。

◎原本案124找不到感染源頭，指揮中心證實，案124的老師曾赴美參加會議並確診，回來後該名老師傳染給一同開會的3人，除了案124，還有德國、奧地利研究員，因此研究機構爆師生4人群聚。

◎美國研究使用抗瘧疾藥奎寧能夠治療新冠肺炎一事，對此，陳時中回應，每次相關疫情的治療藥會被提出來，可是在臨床上都沒有達到效果，只能希望這次真的有效果，才可以幫助治療。

◎新北一名居家檢疫男跑到北市夜店狂歡，內政部也表示，目前戶政系統已與旅遊史勾稽，警察臨檢時可從身分證上確定是否為居家檢疫者，也已協調夜店執行自主管理措施，包含量體溫、主動了解有無國外旅遊史，同時加強警力巡邏。

◎為防止居家檢疫者到處趴趴走，指揮中心推出電子圍籬的措施加強管理，電子圍籬會將居家檢疫者的定位限定在一個範圍內，若民眾離開該範圍將會收到違規通知簡訊，同時民政單位、衛生機構也會有所掌握，將可在第一時間致電關懷。

(中時電子報)