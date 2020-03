美國「傳染病結構基因組中心」(Center of Structural Genomics of Infectious Diseases , CSGID)的科學家,找到新冠病毒(SARS-CoV-2,COVID-19)的偽裝系統,只要破解它,就有機會治療新冠病毒,因此那也是「藥物靶標」的目標。CSGID是由國際科學家組成的團體,主要研究單位包括加州大學河濱醫學院(UC Riverside )、西北大學(Northwestern University)、芝加哥大學(University of Chicago )和阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory )等單位。

醫療訊息(MedicalxPress)報導,CSGID科學家在稱為nsp10 /16的蛋白質複合物中,分析出了兩個新冠病毒的的原子結構,這兩個蛋白質是新冠病毒的「偽裝系統」,會修飾病毒的遺傳物質,使其看起來更像人類的RNA,從而避免掉我們的病毒防禦機制,並使其有時間繁殖。換言之,這2個蛋白質是新冠病毒之所以如此容易感染的原因。

nsp是非結構多蛋白(Non-structural polyprotein)的簡稱,是病毒的核心組件,科學家以編號來條列,這次找到的新冠病毒「偽裝系統」,分別是nsp10 與nsp16。

研究人員認為,如果開發出抑制nsp10 / nsp16的藥物,那麼我們的免疫系統應該能夠檢測到病毒,並更快地消滅它。

河濱醫學院生物醫學科學教授亞當‧高登齊克(Adam Godzik)說:「我們先設計了可表達兩種蛋白質的DNA片段構建體, 隨後分析了這些蛋白質的結構。」

高登齊克說,研究小組正在向各研究單位發布蛋白質結構,以便讓其他研究小組一起找尋,可以將其破解的方式。

CSGID團隊成員、西北大學微生物免疫學教授卡拉·薩契爾( Karla Satchell )說:「這是一個非常好的目標,因為它是病毒複製過程中,必不可少的蛋白質。」

也就是說,病毒無法抛棄這兩段蛋白質,只要找到攻破它的藥物,病毒就完了。現在他們正將新的蛋白質複合物送給普渡大學,以研究病毒抑製劑。

薩契爾說:「我們需要多種藥物來治療這種病毒,因為這種疾病很可能會長期存在。開發一種藥物對我們來說還不夠好。如果新冠病毒對一種藥物產生抗藥性,那麼我們就需要其他藥物做備用。」

除了對nsp10、nsp16的瞭解,CSGID團隊還也分析出另外3種對病毒複製很重要的蛋白質的結構:nsp15、核酸內切酶,nsp3 ADP核糖磷酸、nsp9複製酶。如何破解這些病毒結構,是各國研究團隊的努力目標,對於未來抗病毒藥物、改進的疫苗研發,都起到重要的作用。

(中時電子報)