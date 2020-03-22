美國「傳染病結構基因組中心」（Center of Structural Genomics of Infectious Diseases , CSGID）的科學家，找到新冠病毒(SARS-CoV-2,COVID-19）的偽裝系統，只要破解它，就有機會治療新冠病毒，因此那也是「藥物靶標」的目標。CSGID是由國際科學家組成的團體，主要研究單位包括加州大學河濱醫學院(UC Riverside )、西北大學(Northwestern University)、芝加哥大學(University of Chicago )和阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory )等單位。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，CSGID科學家在稱為nsp10 /16的蛋白質複合物中，分析出了兩個新冠病毒的的原子結構，這兩個蛋白質是新冠病毒的「偽裝系統」，會修飾病毒的遺傳物質，使其看起來更像人類的RNA，從而避免掉我們的病毒防禦機制，並使其有時間繁殖。換言之，這2個蛋白質是新冠病毒之所以如此容易感染的原因。

nsp是非結構多蛋白(Non-structural polyprotein)的簡稱，是病毒的核心組件，科學家以編號來條列，這次找到的新冠病毒「偽裝系統」，分別是nsp10 與nsp16。

研究人員認為，如果開發出抑制nsp10 / nsp16的藥物，那麼我們的免疫系統應該能夠檢測到病毒，並更快地消滅它。

河濱醫學院生物醫學科學教授亞當‧高登齊克(Adam Godzik)說：「我們先設計了可表達兩種蛋白質的DNA片段構建體， 隨後分析了這些蛋白質的結構。」

高登齊克說，研究小組正在向各研究單位發布蛋白質結構，以便讓其他研究小組一起找尋，可以將其破解的方式。

CSGID團隊成員、西北大學微生物免疫學教授卡拉·薩契爾( Karla Satchell )說：「這是一個非常好的目標，因為它是病毒複製過程中，必不可少的蛋白質。」

也就是說，病毒無法抛棄這兩段蛋白質，只要找到攻破它的藥物，病毒就完了。現在他們正將新的蛋白質複合物送給普渡大學，以研究病毒抑製劑。

薩契爾說：「我們需要多種藥物來治療這種病毒，因為這種疾病很可能會長期存在。開發一種藥物對我們來說還不夠好。如果新冠病毒對一種藥物產生抗藥性，那麼我們就需要其他藥物做備用。」

除了對nsp10、nsp16的瞭解，CSGID團隊還也分析出另外3種對病毒複製很重要的蛋白質的結構：nsp15、核酸內切酶，nsp3 ADP核糖磷酸、nsp9複製酶。如何破解這些病毒結構，是各國研究團隊的努力目標，對於未來抗病毒藥物、改進的疫苗研發，都起到重要的作用。

(中時電子報)