男女「婚外戀」上摩鐵幽會滾床單的「理由」五花八門，政壇有人說「服務選民」、「討論議事」，也有人是說「肚子痛」、「討論論文」。最近北部地區一名有「爬牆」前科的人妻，再次帶著小王到摩鐵享受魚水之歡，被傷心的丈夫「人贓俱獲」，但是她辯說與男同事到汽車館，是為了給手機「充電」，讓法官都搖頭。

檢警調查，這名不安於室的人妻，去年年中就被丈夫發現她的手機中有與男同事「偷來暗去」的曖昧訊息，作丈夫的雖然很難過，不過妻子向他道歉，並發誓斷絕與「小王」關係，為了家庭和小孩，他沒有提告。

但是事發剛過2個月，人妻又開始故態復萌，背丈夫又和這名「小王」上汽車旅館，翻雲覆雨，滾了3個小時，被老公捉姦在床，綠光罩頂的丈夫這次不再選擇原諒，向法院提告並提出100萬元精神補償。

不過庭訊時，報告人妻否認與小王到摩鐵發性關係，辯稱因為手機沒電，到汽車旅館是為了要「充電」，不過法官被這「理由」聽得一個頭兩個大，認為咖啡館、車站等處所都有免費提供充電，非得上旅館「充電」嗎？因此不採信其「充電」說詞，判2人須賠償李男20萬元，可上訴。

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(中時電子報)