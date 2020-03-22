受到新冠肺炎疫情影響，台灣許多海外服務計畫紛紛喊卡，但在大陸雲南等地深耕多年的至善基金會雲南代表處主任王修彥在過年前返家，2月中就返回大陸繼續從事服務，他表示，「為了當地同仁、服務的對象等」，不再去雲南的念頭是沒有想過，母親曾一直勸他不要過來，甚至叫他辭職，但家人轉而支持，父親用其經驗與他分享注意事項，都是支持他一個人過來的支持力量。

據統計，中國大陸至今新冠肺炎確診例逾8萬例，我國從2月10日起至今僅開放大陸4個航點進出。

王修彥表示，在過年前的1月23日返國，當時還不知道疫情這麼嚴重，直到武漢封城，才意識到事情的嚴重性，但因「有員工要照顧、有服務對象要照顧」，所以在2月15日返回雲南，家人的支持成了他面對這些事的支持力量。

王修彥說，對至善來說新冠肺炎最大的影響就是學生的學習與成長，但是學校開學延期、人與人間盡量減少不必要的接觸與互動，目前已訂在3月下旬開學，但是開學後的服務模式也尚須觀望與討論；他也提及，而面對此次疫情，當地教育局由於採購、分配不到防疫物資，所以很早就向至善雲南代表處請求了希望捐贈額溫槍、口罩、消毒水，至善也在中國購買、捐贈價值10萬人民幣（約台幣41萬元）的額溫槍，之後也將發放給各級學校，作為開學後的防疫配備。

至於是否擔心其他人的敵意？王修彥則說，相信台灣政府的專業判斷與台灣人親善與理智的本質，至善在大陸的服務有時也會受到台灣民眾的挑戰，問為什麼要去幫助大陸人，但每個孩子都是未來要運作與承擔這個世界的人，唯有趁現在種下愛與希望的種子，才能讓美好的一天更快到來。

(中時 )