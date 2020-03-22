高雄鐵路地下化通車後，鳳山經武路（原維新陸橋）拓寬為雙線道後。也是韓粉的YouTuber「PC」騎摩托車實際走一遍，網友驚訝高雄這條路居然可以變成這樣：路面光亮、平到不像話。

鳳山維新陸橋，主要聯繫鳳山南北向道路，配合高雄鐵路地下化工程拆除，經武路已恢復通車。「PC」在YouTube上傳騎車實際測試影片，只見道路油油亮亮，路面光亮、平到不像話。

網友紛紛回應說，「韓市長讓我們高雄人很有面子，走路有風！」、「高雄的路甚至可以用美來形容。」、「油油亮亮閃閃動人的柏油路！讚！」、「看起來舖的不錯。高雄的道路越來越好。」、「看起來真平，明天來去騎騎看。」、「超級平整的路，謝謝韓市府團隊。」、「這條路第一次鋪完後，兩邊下水道完成後又再鋪一次，走起來很舒適，每天都經過這裡。」

也有人羨慕說：「這路也太漂亮了吧！台南人羨慕ing。」、「光看到路面就很舒坦，台中台灣大道和雙十路車流量大，路面龜裂凹凸不平，希望能盡快跟高雄一樣。」

鳳山經武路拓寬為雙線道，YouTuber「PC」騎摩托車親身體驗。(翻攝「PC」YouTube)

(中時電子報)