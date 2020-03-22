超夯韓劇《梨泰院CLASS》昨（22）日播出完結篇，當中演出反派的男配角安普賢出道6年，首度演出反派，但也因這次演出成功走紅，被觀眾氣得牙癢癢的他，私下影片曝光，是個愛笑愛逗人的大男孩，相當陽光還會鬧女化妝師，是個把妹高手。

安普賢私下相當可愛，常分享有趣的生活點滴。（圖／翻攝自安普賢IG）

安普賢過去曾出演過《太陽的後裔》與《她的私生活》但都沒紅，這次出演《梨泰院Class》讓他徹底翻紅。在《梨泰院Class》中飾演集團小開，但卻開車意外撞死主角朴世路的爸爸，但自己的總裁爸爸卻叫他不要在意，從此讓他性格扭曲，安普賢把張根源這個角色演得相當出色，也令觀眾狂上討論版討論。

劇中飾演反派的他，讓觀眾氣得牙癢癢，私下的他卻相當可愛。（圖／翻攝自安普賢IG）

安普賢也在《梨泰院》完結後，在社群上感謝所有工作人員與演員們，「我愛你們！真的很幸福，再次向你們表達我的感謝之意，Good Bye 張根源。」而他私下的一面也在自己的youtube頻道曝光，他私下是個陽光可愛會和工作人員開玩笑的幽默男子。

安普賢個人頻道

(中時電子報)