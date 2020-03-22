大陸新冠肺炎疫情趨向緩和，各行業都正在陸續復工，而在新春期間受到最大打擊的電影院，亦在3月20日開始復工。

大陸購票平台、同時記錄票房的公司「貓眼電影」數據顯示，截至21日，有507間電影院復工，當日的全國票房紀錄僅為人民幣3萬元。不過，目前在大陸上映的電影並非新電影，譬如：「戰狼2」、「流浪地球」等均為舊的電影，且目前大陸還未上映的新電影暫時未有播出的新消息。

(工商 )