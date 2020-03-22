大陸電影院復工 單日票房僅3萬元人民幣 20:152020/03/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情趨向緩和，各行業都正在陸續復工，而在新春期間受到最大打擊的電影院，亦在3月20日開始復工。 大陸購票平台、同時記錄票房的公司「貓眼電影」數據顯示，截至21日，有507間電影院復工，當日的全國票房紀錄僅為人民幣3萬元。不過，目前在大陸上映的電影並非新電影，譬如：「戰狼2」、「流浪地球」等均為舊的電影，且目前大陸還未上映的新電影暫時未有播出的新消息。 (工商 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #電影院復工 #電影票房 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 新冠肺炎升溫 泰國新增確診35例創單日新高 15:012020/03/18 國際 談新冠肺炎疫情 卓榮泰想到318學運擋服貿 16:582020/03/18 政治 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 重症用到葉克膜 陸醫師曝新冠肺炎治療費要486萬元 00:532020/03/19 兩岸 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 兩岸熱門新聞 北京累計報告境外輸入確診病例97例 英國輸入占比最高 - 兩岸 - 旺報 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 大陸電影院復工 單日票房僅3萬元人民幣 - 兩岸 - 工商 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 疫情造成陸出口驟降 美醫療用品嚴重短缺 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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