中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的台大醫生兒子日前被爆料在疫情期間出國，還跑去看NBA爽看球賽、滑雪，消息一出引爆輿論撻伐，砲火猛攻張上淳。對此，精神科醫師鄧惠文在臉書發表個人看法，她說成年兒女不是想管就管得住。還說「輿論，平常傾向指責父母對成年子女的控制欲，但一旦年輕人做了違反社會正確的事時，又容易指責父母之過。」

鄧惠文表示，張上淳兒子本身職業也是醫生，如果三月初出國真的只為滑雪，難怪會受輿論指責。鄧惠文說她想張上淳不至於舉雙手贊同他兒子做這件事，對於成年兒子的決定，並不是做父親的想管就有辦法干涉的。

鄧惠文舉例，「X教授的兒子已經是快三十歲的大醫師了，做什麼還要被他老爸管噎！人們大概要說這位父親有控制狂，何時才肯讓兒子獨立什麼的。」鄧惠文點出台灣社會的輿論風氣，平常傾向指責父母對成年子女的控制欲，但一旦年輕人做了違反社會正確的事時，又容易指責父母之過。

張上淳兒子出國前確實缺乏三思，鄧惠文說，他應該要抱著「知道我父親身負國家重任，我幫不上忙至少該更加自律」的成熟心態，更至少要想想出國可能感染的風險，「萬一影響到身負重任的父親，那不是自己的事，不是你家父子的事，是全國的事！」鄧惠文更是勸說「要做大人就要像大人」

PO文一出後，有人表示同意，回應「建議兒子自己出來講清楚，爸爸表示無奈」、「沒錯！一直問老爸真的沒有用。兒子都大了，怎麼管。也不用管了，後果自己擔。」、「有趣的是普羅大眾仍然會自動連結到這個爸爸怎麼沒管———」。不過，也有人酸說，「遇到里長就不談同理心，遇到召集人公子就禮拜天不要太嚴肅，來談親子相處，很會嘛」。

精神科醫師鄧惠文在臉書發表個人看法，她說成年兒女不是想管就管得住。(圖/摘自鄧惠文FB)

(中時電子報)