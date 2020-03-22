美國總統川普積極抗疫之際，仍不忘向北韓遞橄欖枝。北韓領袖金正恩的胞妹金與正22日發表談話，稱川普日前致函金正恩，表明美方有意協助北韓對抗新冠疫情。金與正指出，在朝美關係面臨巨大難關和挑戰之際，美國總統再次親筆來信，希望繼續保持與金委員長結下的良好關係，這是正確的判斷與積極的行動，值得高度讚賞。但她也說，信函雖凸顯兩國領袖私交甚篤，不表示兩國關係也一樣好。

北韓官媒「朝中社」報導金與正的發言，稱川普在寫給金正恩的信函中詳述了增進兩國關係的計劃，並表示有意合作抗疫，還稱川普對金正恩致力保護人民所做的抗疫努力，留下深刻印象。金與正說，川普的來信顯示兩國領袖私交十分堅固，但「我們希望，有朝一日兩國的關係也會像兩位領袖的交情一樣好，但能否如願以償，還需要時間證明。北韓絕不會浪費時間，將繼續奮發圖強。她進一步指出：「不能保障公正和平衡，不放棄過分的想法，兩國關係將每況愈下。」

值得注意的是，報導沒有提到金正恩何時收到川普的信函。就在北韓報導川普親筆致函金正恩的消息之前，北韓21日又試射飛彈，是本月第三次，據信是想向美國施壓，迫美國撤銷對北韓的制裁。

此外，金與正身為勞動黨中央委員會第一副部長，穩站北韓政治核心這點，外界並無懸念，而今再次代表金正恩發言，可見受器重的程度。咸信她不僅是金正恩的心腹，也受到胞兄大力栽培與拔擢。

川普與金正恩曾於前年6月、去年2月兩度舉行「川金會」，去年6月川普短暫跨過南北韓分界線，成為首位踏上北韓領土的美國現任總統。但自此之後，雙方談判陷入僵局，美方迄今仍無法說服平壤當局放棄核武發展計畫。

(中時 )