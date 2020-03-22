南韓將從3月22日至4月5日期間施行“公務員服務管理特別方針”，公共部門將以身作則，遵守“保持社交距離”等防疫要求，抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情。

韓聯社報導指出，據南韓中央災難安全對策本部介紹，公共部門在工作不受影響的範圍內必須安排部分工作人員進行遠端辦公，錯開上下班和中午飯時間，避免職場內出現人員聚集的情況。如果員工有發熱、呼吸道不適等異常症狀，單位不讓有關人員上班，在工作時間內出現異常症狀，立刻讓有關人員下班。

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方針還包括會議和報告儘量以視頻連線、書面形式進行，原則上禁止國內外出差，推遲或取消不必要的外出和私人聚會，要求員工下班後直接歸家等內容。該方針適用央地政府所屬公務員以及公共機構所屬職員。

另外，外交部將克制境外出差和涉外活動，法務部將囚犯的移動路線最小化，國防部繼續限制官兵的外出、外宿、休假，國土交通部將對公共交通工具的防疫水準提升至最高級別，安排乘客隔開就座。

(中時 )