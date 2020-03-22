新冠肺炎疫情蔓延，台南市政府警察局新營分局針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，希望能共同抗疫，降低群聚感染風險，其中「星光○閃」KTV業者同意自動停業兩周，避免新冠肺炎蔓延。

新營分局長李名昌表示，為避免轄區大型娛樂場所成為新冠肺炎群聚感染防疫缺口，因此要在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，所以啟動對業者道德勸說。

新營分局表示，轄區內有3家KTV業者，都派員前往溝通，其中一家為連鎖業者，還需股東們同意；另一家較小型業者，也正持續溝通中。「星光○閃」KTV是新營區近兩年新開設的KTV，有包廂、停車場，生意不錯，此次業者也配合防疫，主動停業兩周。

業者表示，雖對已實施防疫措施，但在疫情未見趨緩的情況下，顧及公司員工與消費者健康、並維護公共利益，決定配合警方道德勸說，自22日起連續兩周停業，以響應政府防疫政策，共同抑制疫情蔓延。

(中時 )