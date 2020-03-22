「丘與樂」樂團2012年成軍，近來推出新專輯《Mr.赫茲本》，現任團員有團長兼主唱小丘、主唱阿樂、鍵盤手猩猩、貝斯手高邦、吉他手青蛙、蚊子、鼓手米奇，雖然先前曾有團圓的離團、加入，現經過時間的琢磨也陪養出好默契，不過小丘與阿樂相識10多年，對彼此的個性相當了解，卻也是團員們公認最容易不合、起爭執。

2人甚至去年在練團室，因無法討論出共同的想法，一言不合之下就大打出手，小丘憶起當時練團，討論音樂時，各堅持己見，「男生之間有會有手腳的動作，因為有一股氣都出不來，好朋友弄很僵才會這樣。」

當下在一旁的高邦，看情況不對，對團員直呼：「拉一下。」但青蛙卻無奈回：「我不想拉。」讓氣氛更尷尬，阿樂隨即也離開返家，更與團員冷戰1個月，最後大家一起把心態調整好，理性溝通後也和好了。

丘與樂樂團多年來堅持音樂夢，團員米奇（左起）、阿樂、蚊子、小丘、高邦、猩猩、青蛙。（粘耿豪攝）

此外，團員們近年來一一結婚生子，唯獨剩阿樂、高邦仍單身中，而阿樂先前被拍到和DJ圓圓單獨吃飯、互動親暱， 他坦言與圓圓相處融洽，很欣賞圓圓認真工作的態度，至於感情就看緣分，「之前常被發好人卡，這次希望不要只是好人卡。」似乎間接表達愛意。

阿樂也不諱言很想盡快結婚生子，因看到團員成家立業、當爸，家庭生活幸福，他直呼：「很羨慕他們。」 不過阿樂也被團員爆料，獲封是「倒數第2個男友」，阿樂透露近年來曾交往過的5任女友，與他分手後，都遇到不錯的另一半，也都步上結婚禮堂，小丘笑虧：「有想要結婚的人，都可以來找阿樂，跟他交往後，就會發現下一個有多好。」

(中時 )