萬芳出道30年，將於5月發行新專輯，近來積極錄音、後製中，不過她日前抽空與友人去餐廳吃飯時，巧遇好友齊豫，萬芳在臉書上曬出合照，但近期因新冠肺炎肆虐，她們當天都戴著口罩合照，做足防疫措施。

萬芳開心說：「不齊而豫，一進門竟然就看到姊姊，才發現今天是試營運第一天，我也算是第一批客人吧。」萬芳的經紀人法德表示，她們約2年多沒見到對方，當天在餐廳話家常，心情開心。而在合照中，眼尖的粉絲也發現萬芳的右手竟然包紮頗大一包，讓大家十分擔心萬芳手的傷勢。

對此，經紀人說萬芳日前在提重物時，不小心扭傷右手，當天剛好去復健，有包紮、消炎等，現已康復、無大礙。而萬芳在6月13日將2度登上台北小巨蛋，會擔心受到疫情影響？經紀人透露：「不會擔心，主要以大家安全著想，看小巨蛋與接下來疫情發展，必要的話會考慮大家。」並提到若真的被疫情影響，「就也只能那樣，因為疫情突然增溫都要看後續。」萬芳目前與團隊仍照常籌備演唱會中。

萬芳現外出一定戴口罩、隨身攜帶酒精等，保護自己也保護他人，在工作上也會多用電話、視訊等，凡事皆親力親為的與演唱會導演討論細節，也將要開始緊鑼密鼓練團、練唱，屆時會帶給粉絲最精彩的演出。

(中時 )