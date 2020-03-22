警方週末加強娛樂場所的擴大臨檢。（警方提供）

警政署與疾管署21日完成防疫資料連線，只要透過警用小電腦，就能即時查出民眾是否為居家隔離、檢疫對象。全國警察同步於21、22日擴大臨檢，台北市警局就查獲新北市男子於居家檢疫期間，至北市夜店飲酒狂歡，依規定送衛生機關裁罰。

警政署M-Police警用小電腦在上月27日，已由疾管署提供居家隔離者資料，建置於系統中，員警可透過臨檢輸入身分證、護照號碼，查詢對象是否居家隔離者，但不包含居家檢疫對象。本月21日再更新，直接與疾管署連線介接，取得完整居家隔離、檢疫者資料，可說是防疫升級2.0版。

為配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫、隔離四處趴趴走，警政署通令各警察局於本週六、日，針對轄區大型酒店、夜店、PUB、飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢，其中台北市政府警察局，就利用M-Police立即尋獲1名居家檢疫期間上夜店男子，警方已通報衛生主管機關裁罰100萬元，並建議送集中檢疫場所強制安置。

警政署呼籲民眾，國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

警政署已要求各警察局運用M-Police查詢身分並會同衞生和經發單位加強臨檢查察，以有效防堵居家檢疫、居家隔離者違反規定的情事發生。

(中時 )