隨大陸疫情放緩，有數個城市影院陸續復工，據新浪財經引述貓眼數據統計20日全大陸票房，最終當日票房為1.38萬元（人民幣，下同）。

其中河南開了208場次、廣東179場次，票房均為0元。進一步看到21日全大陸共507家影院復工，新疆29家影院貢獻2.51萬元票房，另外內蒙古、四川日票房達2000元以上，整體估算21日票房3.1萬元。

(旺報 )

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