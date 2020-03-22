陸戲院復工票房冷清 單日1.38萬人幣 20:132020/03/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨大陸疫情放緩，有數個城市影院陸續復工，據新浪財經引述貓眼數據統計20日全大陸票房，最終當日票房為1.38萬元（人民幣，下同）。 其中河南開了208場次、廣東179場次，票房均為0元。進一步看到21日全大陸共507家影院復工，新疆29家影院貢獻2.51萬元票房，另外內蒙古、四川日票房達2000元以上，整體估算21日票房3.1萬元。 (旺報 ) #票房 #大陸 #影院 #日票房 #復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 走出宅生活 復工適應期需兩周 04:102020/03/18 話題觀察 陸鬆綁娛樂業 新疆影院開門迎客 04:092020/03/19 時尚娛樂 華為TCL美的鼓舞 電子巨頭廣東供應商已全復工 15:102020/03/19 財經 供應鏈回神？武漢富士康復工獲准 首批員工返廠 21:052020/03/19 財經 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 戰疫險路 陸國之重器迎難而上 04:092020/03/20 話題觀察 《金融》政策三部曲奏凱歌，股匯齊揚 09:432020/03/20 財經 陸影院復業 沒新片 舊片充數 04:092020/03/21 時尚娛樂 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 河南省規模以上工業企業 復工率達94％ 04:192020/03/22 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 明下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 周五搶反彈危險啊…專家8字救散戶 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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