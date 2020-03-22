新加坡在上周末首度出現2宗新冠肺炎死亡病例後，政府宣布從周一（23日）晚上11時59分起全面關閉邊境，禁止所有短期外國旅客入境或過境。

至於本國的國民、擁有永久居留權人士和持長期工作簽證的外國人，在入境後必須自我隔離14天。

迄周日傍晚止，新加坡累計確診432人。

(工商 )