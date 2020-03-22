新加坡周二開始封鎖邊境 20:132020/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡在上周末首度出現2宗新冠肺炎死亡病例後，政府宣布從周一（23日）晚上11時59分起全面關閉邊境，禁止所有短期外國旅客入境或過境。 至於本國的國民、擁有永久居留權人士和持長期工作簽證的外國人，在入境後必須自我隔離14天。 迄周日傍晚止，新加坡累計確診432人。 (工商 ) #新加坡 #入境 #封鎖 #邊境 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 馬來西亞鎖國 影響數10萬人 星忙應變 04:102020/03/18 國際大事 禽流感疫情連環爆 雞蛋缺貨更嚴重 10:482020/03/18 生活 歐洲首2起確診案例肺部重創！出現「毛玻璃狀斑塊」濃液塞滿 00:452020/03/19 國際 直播》外交部宣布境管 19日起禁外國人入境 16:432020/03/18 政治 11例「輕微症狀」機場攔截採檢！陳時中喊話：機場要挺住 20:232020/03/18 生活 防疫全境封鎖 外籍旅客無法入境錯愕 08:352020/03/19 生活 北京再發入境規定 不再受理獨居入境人員居家觀察申請 10:122020/03/19 兩岸 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 澎湖嚴防疫情破口 入境比照國際機場模式驗關 17:372020/03/22 社會 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 爆滿！義大利火葬場恐停收遺體 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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