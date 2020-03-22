屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1056盆蘭花參展，吸引許多蘭花愛好者前來欣賞。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1056盆蘭花參展，吸引許多蘭花愛好者前來欣賞。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1056盆蘭花參展，吸引許多蘭花愛好者前來欣賞。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，經擲筊後選出今年的「上帝公獎」，由來自高雄的陳雅聰栽培的蝴蝶蘭獲得。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮主祀玄天上帝，農曆3月3日是玄天上帝誕辰，每年廟方都會在誕辰前後舉辦台灣蘭花節為祂祝壽，今年有1056盆蘭花參展，共分7種蘭花選出各自冠軍，並擲筊請玄天上帝選出代表祂的花。22日舉行開幕典禮，展至4月5日。

台灣蘭花節今年邁入22周年，現已打出名號，每年都吸引大批人潮前來觀賞。受到新冠肺營疫情影響，活動現場入口處有量額溫、噴灑酒精等防疫措施，不過參觀人數仍明顯減少。

今年共分7組不同蘭花品種進行評比，各選出1名冠軍，7組分別是蝴蝶蘭、嘉得利亞蘭、仙履蘭、石斛蘭、萬代蘭、台灣原生種蘭花、其他種。總召集人龔泰文說，評分標準除了要看其品種，還 親本遺傳、栽培技術、表現性狀、受歡迎度等項目。

7組冠軍蘭花選出來後，再擲筊請玄天上帝選出代表祂的花，獲得「上帝公獎」。今年經擲筊7筊後，上帝公獎由來自高雄的陳雅聰所栽培的蝴蝶蘭獲得。龔泰文說，第一批花將展至3月29日，之後會再換一批展至4月5日，歡迎全國民眾一起來欣賞美麗的蘭花。

(中時 )