新冠肺炎疫情持續延燒，造成前線醫護人員的工作量暴增，急診科醫師白永嘉就拜託民眾，如果出現輕症有採檢疑慮的人，時間請盡量挑選在白天，這樣對民眾也比較安全。底下也有人留言認同，「人力單薄，還要耗人力專責，擔憂如此會影響到急重症病患權益」。

白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛》上指出，前幾天有病人半夜2點來，主訴喉嚨怪怪的，且不久前接觸國外返台者，這名病人稱，「因為白天要上班沒空，五點多下班很累，想說還是來檢查一下」。

對此，白永嘉呼籲，輕症有採檢疑慮的民眾，時間請盡量選在白天，並不差一個晚上。這樣醫院才可在白天多安排人力，做充分防護且有效的拍X光及採檢，對民眾來說也比較安全，另外，夜班由於人力少，真的會影響到較緊急的病人。

最後白永嘉也建議，輕症無肺炎跟社篩應該要一樣，只許白天採檢，且有人力的醫院應設戶外採檢門診，不需一定要急診醫師採檢。

(中時電子報)