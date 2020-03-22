越南全面封鎖海陸空入境 20:212020/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南從周日（22日）凌晨零時開始，關閉其所有海陸空入境口岸，暫停外國人入境，從事外交或官方活動者除外。 外國的專家、企業經理人或高技術勞工可入境，但需要有檢測為陰性的證明、要健康宣示和被隔離。 根據越南衛生部官方網站資料，迄周日下午4點止，累計確診99人，零死亡。 (工商 ) #入境 #陸空 #越南 #周日 #全面封鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 09:282020/03/18 生活 越南正妹軍官拍寫真 脫下軍服粉絲淪陷 10:082020/03/18 正妹 中樂透爽花全財產慶祝 男兌獎後悲劇了 16:122020/03/18 日常 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆需檢疫14天 19:412020/03/18 生活 防疫全境封鎖 外籍旅客無法入境錯愕 08:352020/03/19 生活 北京再發入境規定 不再受理獨居入境人員居家觀察申請 10:122020/03/19 兩岸 得力越南廠扮成長引擎 擬新建產線 04:102020/03/20 證券．權證 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 澎湖嚴防疫情破口 入境比照國際機場模式驗關 17:372020/03/22 社會 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 周五搶短危險啊…專家8字救散戶 - 即時 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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