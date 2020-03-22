越南從周日（22日）凌晨零時開始，關閉其所有海陸空入境口岸，暫停外國人入境，從事外交或官方活動者除外。

外國的專家、企業經理人或高技術勞工可入境，但需要有檢測為陰性的證明、要健康宣示和被隔離。

根據越南衛生部官方網站資料，迄周日下午4點止，累計確診99人，零死亡。

(工商 )