28歲新生代演員呂晉宇的父母來自台灣，因父親是台商，他自幼在越南長大，近日他獲邀從越南回台要跟陳漢典、李亦捷合作《2049》，被問到兩次返台最大差異？「這次搭機裝備非常普通，主要是在超市都可買到的口罩、雨衣和手套。」他全副武裝，反被歐美客投以非常多異樣眼光，甫到桃園機場時一片空蕩蕩，很快就從台灣入關。他坦言非常時期大家都很緊張，不是不希望回台，「是不希望坐飛機，畢竟是長時間大家同待密閉空間裡。」

他讚許越南積極落實防疫，國家非常重視這次的疫情，下飛機的乘客一律直接帶到集中區隔離，「台灣太有人權了，很注重自我管理與私德的問題。」他身為入境旅客需居家隔離14天，「若沒有症狀的話，準備好開拍，很期待跟漢典哥扭打的戲以及跟李亦捷的對手戲。」台灣家人已先在公寓準備好食材，「沒事就自己煮，不然叫外送，選擇非常多。」

他表示《2049》因疫情延宕至今，「希望是好事多磨，期許這次有好的表現，在台灣有更多的演出機會。」

(中時 )