世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／美聯社）

新冠肺炎爆發至今，世界衛生組織（WHO）在抗疫上屢被國際間詬病，甚至將病毒會演變成全球大流行的矛頭，指向秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）慢半拍。現在連總統府發言人黃重諺，22日也透過臉書抨擊，甚至嘲諷表示，要譚德塞去量體溫，「這是武漢腦炎嗎」。

新冠肺炎從武漢爆發，大陸1月23日緊急封鎖武漢市，但這時，新冠肺炎病毒早已傳播至美、日、韓和泰等4國；儘管多數的專家學者，呼籲WHO要即刻提升疫情警報，不過譚德塞卻一再延緩，直到歐洲病例爆增，才在3月11日宣布疫情「全球大流行」，但早已超過防疫關鍵期。

另外，譚德塞在疫情爆發期間的多次的言論，也引起國際譁然，黃重諺22日透過臉書批評，「就在全世界越來越多聲音指出，如果WHO早兩個禮拜讓大家繃緊神經，早點承認人傳人，早點發布公衛緊急事件，早點做大流行的確認，人類社會不知道可以減少多少的人命死傷，經濟活動也可以不必受到這麼大的衝擊」。

面對譚德塞防疫慢半拍，黃重諺也嘲諷譚德塞，「快把這傢伙帶下去量個體溫吧」，他也在文章標註，「＃這是武漢腦炎嗎」、「＃今天還有報導說武漢數據不可能造假呢」。日前美國在台協會（AIT）與我外交部發表聯合聲明，宣告台美將在疫苗、防疫上攜手合作，隨後歐盟也宣告與台灣合作；而這也被外界解讀，正因為WHO失能下，國際之間的傳統國家，開始尋求互相合作，以求自保。

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(中時電子報)