羅智強今（22）日在臉書強硬表示，某親綠媒體要當朝廷東廠，砍羅智強來報效朝廷，來吧！沒在怕的啦！

羅智強說他當然知道，現在的朝廷只容得下歌功頌德的聲音，誰敢妄議朝廷，綠媒、1450就會來「政治索命」。羅智強說，親綠媒體要幫朝廷修理他，他是不意外，也不在乎啦！

羅智強首先就揭露賴清德在2月份訪美，親綠媒體怎麼不去批一下賴清德，敢嗎？而1450卻拿他跟張上淳的兒子出國相比。羅智強笑稱，拜託，張上淳的兒子是醫師，醫事人員禁止出國是陳時中宣布的，拿他跟張醫師相比，會不會太抬舉他了？

根據媒體報導，張上淳說他兒子是3月4日出國；而羅智強說他自己早在1月21日就已經抵達美國；賴清德則在2月份訪美。親綠媒體敢批評一下賴清德嗎？敢嗎？

羅智強也強調，醫事人員禁止出國是陳時中宣布的，美國是3月14日被台灣發布警示的，張上淳的兒子是醫師，拿他（羅智強）跟張醫師相比，會不會太抬舉他了？

羅智強更批評，罷韓團體在疫情開始，就推出連署罷韓送口罩，利用人民對疫情的恐懼推波罷韓連署，把防疫和罷韓結合設計罷韓T恤，是赤裸裸消費防疫！

最後，羅智強說，綠媒要當朝廷東廠，要砍羅智強來報效朝廷，來吧，沒在怕的啦！

(中時電子報)