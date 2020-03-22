立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 20:352020/03/22 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李來希臉書的發文，稱有人為了買口罩出車禍被撞死，立委王定宇批是假消息，要求警方嚴辦。（取自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國公務人員協會榮譽理事長李來希多次在臉書針政府的口罩政策發表評論，他21日在臉書po文表示，有人因排隊買口罩而被車輾斃。民進黨立委王定宇砲轟這是假消息，李「造謠」，要司法依法嚴辦。 刑事局查證後，起初先宣稱李的消息屬實，談的是13日新竹市的一起死亡車禍，不會法辦，但王定宇抨擊刑事局，警方晚間改口，將連夜傳喚李來希，釐清案情。 (中時 ) #排買 #口罩 #遭輾斃 #刑事局 #李來希 #臉書 #口罩 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 兒童口罩購買門檻放寬！16歲以下皆可購買 23:042020/03/18 生活 兒童口罩 16歲以下自由選 04:102020/03/19 生活新聞 口罩人臉體溫辨識 智慧防疫 04:102020/03/19 地方新聞 口罩實名制2.0 近118萬人完成預約 06:262020/03/19 生活 疫情下的瑞典社會與華人（下） 04:092020/03/20 兩岸藝文 蘇貞昌鬆口：計畫解禁 口罩郵寄海外親人 11:102020/03/20 政治 口罩配售 民營市場24日起納入 04:102020/03/21 生活新聞 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 社會熱門新聞 婦買屋嫌貴告仲介 法官判她敗訴：韓國瑜害的 - 社會 男子陸服刑返台家屬拒收 北投分局前「自主隔離」 - 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 - 社會 高中女摩鐵休息喊不要 他硬凹嫑嫑 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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