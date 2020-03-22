全國公務人員協會榮譽理事長李來希多次在臉書針政府的口罩政策發表評論，他21日在臉書po文表示，有人因排隊買口罩而被車輾斃。民進黨立委王定宇砲轟這是假消息，李「造謠」，要司法依法嚴辦。

刑事局查證後，起初先宣稱李的消息屬實，談的是13日新竹市的一起死亡車禍，不會法辦，但王定宇抨擊刑事局，警方晚間改口，將連夜傳喚李來希，釐清案情。

(中時 )