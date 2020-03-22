伊朗迄周日傍晚止的累計確診數達2萬零610人，死亡1,556人為全球第3高國家。儘管跟伊朗關係仍然緊張的美國已表示願意提供防疫協助，但最高領袖哈米尼加以拒絕，表示對於美國要協助伊朗對抗疫情感覺很奇怪，並質疑美國可能借防疫為名到伊朗散播病毒。

根據美國公布資訊，伊朗於3月11日晚間，在伊拉克巴格達市中心西北23公里處的塔吉地區，以簡易的車載發射器，發射15枚導引火箭彈對美軍發動襲擊。

伊朗目前有21638例新冠肺炎確診，1685人死亡。

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