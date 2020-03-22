美國確診人數全球第四高 21:012020/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國迄周日傍晚止，累計確診人數達2萬6,900人，主要是新增確診人數大增2,693人所致，讓美國成為目前全球確診人數第4高的國家。美國上周末新增死亡數46人，目前累計達348人。 (工商 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 重症用到葉克膜 陸醫師曝新冠肺炎治療費要486萬元 00:532020/03/19 兩岸 Microsoft Bing推出新冠肺炎疫情追蹤網站 整合新聞報導 17:002020/03/18 科技 對抗新冠肺炎 新竹市議會準備好了 19:592020/03/18 生活 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 美國確診人數全球第四高 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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