美國迄周日傍晚止，累計確診人數達2萬6,900人，主要是新增確診人數大增2,693人所致，讓美國成為目前全球確診人數第4高的國家。美國上周末新增死亡數46人，目前累計達348人。

(工商 )

#新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #美國