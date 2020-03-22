義大利迄周日傍晚止，累計死亡4,825人為全球最高國家，較第2名中國的3,261人高出1,564人。累計確診5萬3,578人為全球第2高。

為進一步加強防疫效果，總理孔蒂周日透過臉書視訊宣布所有工廠停工，只讓生產民生必須用品的工廠繼續運作。

(工商 )