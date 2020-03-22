西班牙迄周日傍晚止，新增碓診3,076人，累計2萬8,572人，為歐洲第2高國家而僅次於義大利，在全球則為第3高國家。累計死亡1,381人。

該國在3月15日宣布進入緊急狀態，從16日開始全國封鎖15天，但封鎖期才過一半，目前確診人數已經是15日時不到8,000人的逾3倍，疫情仍持續失控。

(工商 )