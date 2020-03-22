服飾倉庫火警 幸無人傷亡 20:362020/03/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋服飾倉庫發生火警，消防人員到場搶救。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋服飾倉庫發生火警，消防人員到場搶救。（王揚傑翻攝） 今（22）日下午6時30分許，新北市板橋區永豐街1樓服飾倉庫發生火警，新北市消防局獲報，立即派遣人車前往救援，所幸無人受困傷亡，由於屋內存放大量布料，火勢猛烈，經消防人員全力搶救，火勢於7時22分控制，8時6分撲滅，燃燒面積約250平方公尺，起火原因火調人員已在調查。 (中時 ) #新北市 #火勢 #人員 #倉庫 #服飾 也許您會感興趣 推薦閱讀 都更辦成立一周年 宣示2022年多元都更要突破500案 11:072020/03/18 生活 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 新北市淡水河以南地區 預定下半年可全部共飲翡翠水庫水 18:292020/03/18 生活 防疫規格提升 新北市基層里長座談會延期 18:292020/03/19 政治 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 新北市醫院、護理之家20日起禁止探病 陪病限1人 11:202020/03/20 政治 防疫關鍵期備戰！新北宣布 今起醫院、護理之家禁止探病 15:032020/03/20 生活 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 社會熱門新聞 婦買屋嫌貴告仲介 法官判她敗訴：韓國瑜害的 - 社會 男子陸服刑返台家屬拒收 北投分局前「自主隔離」 - 社會 高中女摩鐵休息喊不要 他硬凹嫑嫑 - 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 - 社會 台東溫泉度假村男童溺水 送醫急救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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