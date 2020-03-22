板橋服飾倉庫發生火警，消防人員到場搶救。（王揚傑翻攝）

今（22）日下午6時30分許，新北市板橋區永豐街1樓服飾倉庫發生火警，新北市消防局獲報，立即派遣人車前往救援，所幸無人受困傷亡，由於屋內存放大量布料，火勢猛烈，經消防人員全力搶救，火勢於7時22分控制，8時6分撲滅，燃燒面積約250平方公尺，起火原因火調人員已在調查。

(中時 )