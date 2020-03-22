台南左鎮區榮和里紅瓦屋太祖託夢，要在農曆2月29日過生日，村民22日下午舉辦盛大祝壽活動，祈求太祖保祐居民平安，促進地方繁榮。（劉秀芬攝）

台南左鎮區榮和里紅瓦屋太祖託夢，要在農曆2月29日過生日，村民22日下午舉辦盛大祝壽活動，祈求太祖保祐居民平安，促進地方繁榮。（劉秀芬攝）

台南左鎮區榮和里內有一間紅瓦屋顯赫太祖廟，供奉西拉雅太祖，是當地民眾的信仰精神支柱。日前太祖託夢地方人士，希望能過生日，為了感謝太祖的庇祐，里民決定每年農曆2月29日舉辦祝壽活動，祈求太祖保祐，促進地方繁榮。

紅瓦屋顯赫太祖廟位於左鎮化石園區、光榮國小附近，榮和里里長邱國輝表示，當地古早時原是一片荒涼，民眾經過附近竹林時都會感到一股不可思議的力量。當地人王春益找來3塊石頭就地為壁，以石板為屋頂，掛上「有求必應」紅布條供人膜拜，從此風平浪靜，人人稱奇。

1958年王春益以竹子蓋成簡易竹筒屋，方便居民敬祀，但因竹筒屋多年後損壞，1993年再由羅智炎、林同進等人集資興建目前的紅磚紅瓦屋，並正式稱為顯赫太祖廟。

據傳未建廟前，光榮國小大門前的道路拓寬工程連連受阻，包商允諾順利完工後幫太祖蓋新廟卻食言，此後包商諸事不順，因此羅智炎等人才會集資出地蓋了這座新廟，事件才得以平息。

顯赫太祖廟是當地信仰中心，居民初一、十五都會來拜拜，虔誠奉上香菸、檳榔、米酒，社區義工隊每禮拜會來到太祖廟打掃環境。

由於榮和里配合左鎮化石園區改建，去年爭取到農委會水土保持局經費，在佛頂山朝聖寺支持下，斥資600萬元整治廟旁溪邊環境，鋪設桂花步道及溜滑梯公園，因此日前太祖託夢給榮和里長壽會會長徐玉成，表示此地已整治煥然一新、遊客日多，希望能擇期過生日。

當地居民討論近半個月後，並請示高人，最後太祖自行選擇每年農曆2月29日為生日，近百位村民今天下午也準備豐盛牲醴、檳榔、香菸、米酒、水果等祭品，舉行隆重祝壽儀式，感謝太祖的庇佑，祈願風調雨順、地方繁榮。

(中時 )