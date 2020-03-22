史詩青春愛情電影《刻在你心底的名字》由《花甲》系列導演瞿友寧編劇、首度監製，柳廣輝執導，找來《返校》曾敬驊、陳昊森2位鮮肉主演。該片口碑來勢洶洶，22日先在金穗獎影展搶先曝光10分鐘片花，吸引滿場觀眾一睹為快，瞿友寧和柳廣輝更分享選角過程，曾敬驊生性害羞試鏡卻一次OK，表現令人驚艷；陳昊森則因分享了家中實際遇到的同志故事打動劇組。在片中和2位新人合作的演員蘇達則大讚他們即使扛下要角、戲份重，但對人的態度卻無比謙虛。

瞿友寧監製純愛新作《刻在你心底的名字》將在6月中上映。（金馬執委會提供）

《刻在你心底的名字》經過海選，找來素人及線上演員試鏡，導演柳廣輝透露當初因《返校》監製李烈找到「國民學弟」曾敬驊，「他那時後剛拍完《返校》，我們在聊天時覺得他是非常害羞、單純的大男孩，眼神和談話間我們都接不太上，可能一句話要1、2分才回應，讓我們很擔心。後來直接請他試鏡，沒想到表現完全OK！」瞿友寧補充：「他本人極度害羞，但只要遇上表演就充滿靈魂。我們還看過一個試鏡片段是烈姐（李烈）親自和曾對戲，他表現超乎意料的好！」

曾敬驊個性害羞，一上戲卻讓人驚艷。（資料照）

而陳昊森的選角過程，導演則分享：「當初是因為陳分享了家裡同志的故事，過程從不愉快到和解，加上他的眼神、特質我們很喜歡，所以選中了他。」瞿補充當初其實有看過他先前的網劇作品，「老實說沒有很走心，所以剛開始是擔心的，但透過表演老師徐華謙的訓練，表現相當棒！」至於飾演舍監的蘇達，瞿友寧表示曾想過請綜藝圈的藝人演出，但看到蘇達在《山的那一邊》實在太好笑了，「他的演出讓人驚喜，表演很有幽默感，卻又不突兀，對電影很加分的！」

瞿友寧和蘇達出席《刻在你心底的名字》片花分享會。（江珮瑜攝）

《刻在你心底的名字》故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼與愛慕之間的高中同窗，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。曾敬驊和陳昊森在片中碰觸禁忌、火花四濺。該片也是瞿友寧第一部監製作品，他與導演柳廣輝是高中同學，合作默契自然不在話下，而這部片的創作也和導演的人生經驗息息相關，「看這部電影有點像是在看2、3人的秘密，這樣攤下來給觀眾看其實是要很大的勇氣」。瞿坦言該片製作費近5000萬元，自嘲自己是個「花錢不甘心」的人，全程參與整部片的拍攝過程。

瞿友寧編劇、首度監製的《刻在你心底的名字》在影展搶先曝光片花，大聊拍片幕後故事。（國家電影中心提供）

《刻在你心底的名字》目前定檔6月19日上映，主攻學生族群，原本是想配合大學畢業考、期末考，一路上映至7月高中指考結束，瞿友寧坦言：「因為新冠肺炎疫情，整個行程打亂，目前唯一希望是疫情趕快結束，至於上映檔期是否按原定計劃，我們會在4月底最後確定，希望能如期上映。」

(中時 )