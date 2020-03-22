中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的台大醫生小兒子日前被爆料在疫情期間出國，還跑去看NBA爽看球賽、滑雪，消息一出引爆輿論撻伐。另一位預定14日出國的大兒子雖已取消行程，但2位兒子的行為仍讓老爸張上淳受到牽連被網友罵爆了，今日沒有出席例行記者會。晚間，張上淳的2名兒子皆發聲明稿表示歉意。

取消出國行程大兒子的聲明稿：

首先，為我取消出國行程仍受到錯誤的報導，而在非公開的臉書上表達了過度的情緒反應，內容確有不妥，貼文後五分鐘便立即下架。我為我一時的情緒反應言詞，深表抱歉，也深自檢討。

我們的敵人是病毒，期待大家同心協力抵抗病毒，迎向美好的明天。

被爆出國惹議小兒子的聲明稿：

我這次出國造成社會一些紛擾，在此做一些說明：

對於我的行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。

我的輪休是早已排定，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國。

當時美國疫情狀況還好，但到美國後，得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。

(中時 )