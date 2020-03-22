新冠肺炎在全球爆發，讓人聯想到14世紀的歐洲因為爆發黑死病（鼠疫），造成多達三分之一的人口喪命，當時為了預防感染也戴起一種鳥嘴形狀的面罩，就像現在的口罩，但當時一個歐洲口罩價值千金，只有貴族和醫護人員才用得起。

近期出版的歷史書《從零開始的圖解世界史筆記》，當中提到14世紀歐洲的黑死病，造成全世界7500萬人死亡，「黑死病」名稱的由來，是因一但患病，身體就會出現黑色斑點，逐漸邁向死亡。

《從零開始的圖解世界史筆記》「黑死病」相關章節內頁圖片。（圖／尖端出版提供）

當時的醫師為了避免被傳染，會戴起鳥嘴形狀的面罩，在鳥嘴前端會放置預防感染與掩蓋臭味的昂貴藥材，雖然造型怪異但對比現代口罩來說，成本昂貴且高級許多。

在黑死病猖獗時，教會和墓地更有著不少以「死亡之舞」為主題的壁畫，特色是已成為骷顱的死者牽著活人的手一起跳舞，描繪教皇、國王、農民等等不同年齡段的生者與死者共舞的奇特場景，同時也象徵著在死亡之前不管你是誰都一樣。

《從零開始的圖解世界史筆記》「羅馬人催吐文化」相關章節內頁圖片。（圖／尖端出版提供）

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(中時電子報)