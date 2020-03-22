口罩實名制2.0讓民眾上網預購口罩，首波有超過117萬人預購，但在22日中午截止付款後，仍有18萬人沒付款，因此預購資格被自動取消，沒口罩可領。

行政院長蘇貞昌也在臉書提醒，口罩實名制2.0第一輪試營運運作順利，今天已經寄簡訊給所有成功繳款的朋友，請大家在3/26 - 4/1之間到各位指定的超商領取，沒拿視同放棄！

蘇揆也預告，第二輪即將開始，時程如下，包括:第二輪登記 3/25日（三）～3/27日（五）；第二輪取貨4/2日（四）～4/8日（三）。他再度提醒注意，口罩實名制不會打電話，請不要相信來路不明的詐騙電話。

口罩實名制2.0版從3月12日到18日開放民眾線上預購成人口罩，首波117.8萬人預購，須付22元才可完成購買程序，付款期限到21日晚間8時止，民眾22日起會收到付款確認簡訊，26日到4月1日就可到超商領口罩。

但指揮中心統計，截至22日中午，仍有18萬人沒有付款。這些人的預購資格會自動取消，沒有口罩可領，但不會有權益受損，不會被記點，下次還是可以再訂。

(工商 )