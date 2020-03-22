川普致金正恩親筆信 願提供防疫協助 21:022020/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓領導人金正恩的妹妹金與正在周日表示，美國總統川普向金正恩致親筆信，尋求跟北韓維持良好關係，並願意提供防疫協助。她表示代表其兄長對川普來信的關心表達謝意。 (工商 ) #川普 #金正恩 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 50州全淪陷 川普「放大絕」擬推1兆美元振興計畫 14:172020/03/18 國際 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 00:032020/03/19 財經 疫戰和選戰 川普都輸不起 04:092020/03/20 論壇廣場 世衛讚陸0例 川普再罵中國病毒 04:092020/03/21 焦點新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 07:002020/03/22 國際 川普防線爆致命破口！老謝曝4大數字洩底 00:032020/03/22 財經 美媒披露 情報單位1月預警疫情 川普不當回事 04:102020/03/22 國際大事 川普忙著抗疫之際不忘拉攏金正恩 19:452020/03/22 國際 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 美國確診人數全球第四高 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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