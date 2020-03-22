美國國防部表示，3月19日在夏威夷當地時間大約晚間10:30，夏威夷考艾島(Kauai island)的太平洋飛彈試射場完成了共同高超音速滑翔體(Common Hypersonic Glide Body,C-HGB)的試射，彈體成功以高超音速飛抵目標靶區。

同時，飛彈防禦局（MDA）的監測系統也在飛行實驗中，收集了相關的追踪數據，主要是彈體的飛行速度、高度以及運動軌跡，這些資訊也將為同時正在開發的「防禦敵方高超音速武器」提供重要資料。可以說，美國國防部「一手造矛，一手製盾」。

高超音速武器能夠以大於音速5倍以上的速度飛行，並且具有很高的機動性、可在不同的高度上運行。這樣的飛行速度是現行彈道飛彈的2倍以上，是巡弋飛彈的8倍左右，能夠在短短幾分鐘內，打擊數百乃至數千公里以外的目標，這是新一代的軍備競賽，除了美國，俄羅斯與中國大陸也在進行相似的研發。

Department of Defense Tests Hypersonic Glide Body

美國陸軍海軍、空軍都有各自的高超音速武器計畫，因此這一次的試射成果也都提供給三個軍種，將來的高超音速武器，都將以C-HGB為基礎，再各自開發所需的發射型式，比如陸基機動發射器，與艦用型發射器。

美國陸軍希望在2023年左右部署陸基型機動發射車，海軍希望在2023年完成艦載型，然後在2024年安裝到潛艦上。至於空軍，則希望在2022年就取得空用版本。

美國國防部公布了夜間發射的影片，僅有5秒鐘，但沒有說明它達到了多少馬赫數，也沒有靶場打擊區的擊中畫面。

(中時電子報)