大地酒店自推出2天1夜「放心旅行」住宿活動後，受到消費者喜愛，飯店業績也翻倍成長，因此將原專案再升級為「放心旅行2.0」，即日起凡預訂此住房專案，依各房房價送等值抵用金，最高可送2萬2588元消費折抵金，適用於全館餐廳、休閒設施、酒水消費，且假日不需再加價，再贈獨立湯屋招待券，同時，該飯店從接駁服務、接待、餐飲、溫泉等皆嚴謹實踐防疫措施，要讓民眾更安心入住。

入住大地酒店放心旅行2.0 專案，館內餐飲消費全免費。(大地酒店提供)

大地酒店鼓勵國人出門旅遊，新推出的「放心旅行2.0」可說是開業以來最優惠的一次，只要預訂奇岩客房只要9288元，原價1萬3800元，相當於67折，更誘人的是，業者再送與房價等值的9288元抵用金與價值2300元的雙人湯屋90分鐘招待券，總價值共1萬1588元，雙人湯屋券最晚可使用於9月30日，如入住丹鳳套房，享住宿優惠價2萬288元之外，直接送2萬2588元抵用金，也就是說只要入住大地酒店，館內餐飲消費全免費，相當划算。

住客獲得的消費抵用金，可於住房期間折抵大眾風呂、健身房、活水區等休閒設施，以及「奇岩一號」、「月兒彎彎」、「喜歡廳」餐廳也可使用，住客可選擇龍蝦涮涮鍋、和牛套餐等頂級食材用膳，同時亦可抵用酒水消費，且假日入住不須再加價，即日起開放預訂至5月31日，每日限量5間。

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