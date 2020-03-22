全球新冠肺炎疫情擴大，台灣確診案例持續攀升，每年4、5月備受遊客喜愛的台南楠西梅嶺賞螢季，為了防疫，避免群聚感染，目前決定取消開幕活動，也不安排接駁車，至於其他活動，還要看疫情發展再決定，楠西區公所表示，一切還是以防疫為優先考量。

受疫情影響，高雄那瑪夏賞螢季活動以決定取消，但阿里山管理處的「阿里山螢光下的奇幻星旅」、南投埔里桃米賞螢活動日前宣布仍照常舉行。

楠西區公所表示，梅嶺賞螢型態與他處不同，地點主要有兩處，賞螢季時周末都有4000、5000走步道去賞螢，比較容易群聚感染，所以目前除了以前常辦得熱鬧開幕取消，接駁車也取消，希望遊客分散時間，自行上山賞螢。

由於楠西梅嶺原本就禁行大型遊覽車，加上山上停車空間少，往年市府都會安排中型巴士接駁。為了防疫，接駁車目前已決定取消，公所擬加強人力疏導、指引交通。至於以往配合賞螢舉辦的導覽活動、報名秒殺的農家體驗活動，有待30日討論決定。

當地部分民眾表示，每天賞螢季雖帶來人潮與商機，但為了防疫，贊成取消活動，也讓賞螢地點休養生息一年，來年會更有生機。

(中時 )