為了防止新冠肺炎群聚感染，政府請各宮廟共體時艱，取消或延後大型進香、廟會活動。台南廟宇林立，進香遊覽車不來，中山高、台61線、台17線不少位於進香路線上的公路餐廳生意慘淡，生意腰斬，餐廳老闆吃老本，請員工把下半年假先休一休。

餐廳業者表示，若是客源以進香客為主，附近又沒景點吸引散客，生意差的幾乎只剩原有的一兩成，平日停車場更是空空蕩蕩，一開門就燒錢，不如請員工先把下半年假休一休，或是乾脆放起無薪假。

業者說，開店要店租、要人事成本、還要準備食材。若把員工辭了，對員工也不忍，而且若疫情好轉，也不一定能找回原來好配合的員工。但是現在生意一落千丈，店租水電要照繳，大家都是在吃老本，小型餐廳撐不下去的就先歇業，大型餐廳也都在觀望，看別人有什麼做法。

一名旅行業者表示，以前每周末都會接到7、8輛遊覽車旅遊案，包括鄰里自強活動、進香兼旅遊、國外旅遊團等，有時大型進香團一團就7、8輛，而且每車都坐滿。為了防疫，鄰里自強活動停辦、進香團也停了，現在平日幾乎沒有團，只剩下一些公司活動、散客自行揪團出遊，一車甚至只坐20多人就出團。

部分遊覽車司機也表示，如果遊覽車業者因為疫情影響無法經營，導致繳不出貸款，租賃公司可以直接將車子收回，而靠行的司機受疫情影響除了沒有收入，每月還要交好幾十萬的貸款。

業者表示，群組天天有壞消息，不是哪家餐廳歇業，就是哪家旅行社留職停薪，員工一整個月有半個月休無薪假。有餐廳業者表示，他不要求政府撒錢救業者，但希望政府能從賦稅上減輕大家的負擔，例如降低房屋稅、降低貸款利息，或是延後收稅，先給大家一個喘息的時間，等疫情過後，他們還是會把應交稅交上。

(中時 )