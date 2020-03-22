據北京新浪網報導，由於新冠肺炎疫情持續擴散，德國政府正考慮實施「全國封城」，以遏制疫情蔓延。

上周，巴伐利亞州和薩爾州已率先實施「封州」措施。總理梅克爾18日首次發表非新年期間的電視彥說，要求國人將「公共生活限制到最低」，還強調民眾務必遵守防疫禁令，因為這「關乎生死存亡」。

據報導，梅克爾將於22日稍晚會見各州州長，討論進一步的措施。

(中時 )