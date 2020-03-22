疫情拉警報！ 傳德國考慮「全國封城」 21:122020/03/22 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 於新冠肺炎疫情持續擴散，德國政府正考慮實施「全國封城」，以遏制疫情蔓延。（示意圖/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據北京新浪網報導，由於新冠肺炎疫情持續擴散，德國政府正考慮實施「全國封城」，以遏制疫情蔓延。 上周，巴伐利亞州和薩爾州已率先實施「封州」措施。總理梅克爾18日首次發表非新年期間的電視彥說，要求國人將「公共生活限制到最低」，還強調民眾務必遵守防疫禁令，因為這「關乎生死存亡」。 據報導，梅克爾將於22日稍晚會見各州州長，討論進一步的措施。 (中時 ) #德國 #全國 #封城 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬國封城 中鋼大馬廠暫停生產 04:102020/03/18 產業．科技 田士廣回家鄉大馬迎粉絲 提前返台躲過封城 04:102020/03/18 娛樂新聞 馬來西亞封城防疫 國際精品裝潢業紅木-KY停工二周 16:232020/03/18 財經 美與歐洲全境淪陷 紐約市擬封城 04:102020/03/19 國際大事 英國案例集中在倫敦 可能面臨封城 06:532020/03/19 國際 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 10:392020/03/19 軍事 倫敦封城危機浮現 英鎊崩跌至35年新低 23:262020/03/19 財經 倫敦陷封城危機 英鎊貶至35年新低 04:102020/03/20 全球財經 倫敦關40地鐵站 首相府稱不會封城 04:102020/03/21 國際大事 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 全球新冠肺炎確診突破31萬例 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。