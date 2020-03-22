北京新冠肺炎親屬密集接觸者 續發率達17％ 21:392020/03/22 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市的群聚性感染案例，家庭群聚性疫情占絕大多數。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市疾病預防控制中心副主任龐星火22日通報，根據北京市新冠肺炎確診病例密集接觸者的分析結果顯示，親屬密集接觸者中的續發率達到17％，明顯高於其他社會關係密集接觸者3％的比例。 此外，龐星火指出，北京市發生的群聚性感染中，家庭群聚性疫情占絕大多數、高達86％，涉及病例數最多的案例達到7人。據現有數據推算，1名確診病例平均可傳染給2名密集接觸的家庭成員；第一個病例發病後，平均7天後被傳染的家庭成員會出現症狀。 (旺報 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #北京市 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 新冠肺炎升溫 泰國新增確診35例創單日新高 15:012020/03/18 國際 談新冠肺炎疫情 卓榮泰想到318學運擋服貿 16:582020/03/18 政治 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 重症用到葉克膜 陸醫師曝新冠肺炎治療費要486萬元 00:532020/03/19 兩岸 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 兩岸熱門新聞 北京新冠肺炎親屬密集接觸者 續發率達17％ - 兩岸 - 旺報 武漢市逐步恢復公共交通 人員可申請離開 - 兩岸 - 工商 香港新增44確診病例 29宗為境外輸入 - 兩岸 - 工商 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 大陸武統線上民調 85％網友喊打 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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