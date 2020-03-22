北京市疾病預防控制中心副主任龐星火22日通報，根據北京市新冠肺炎確診病例密集接觸者的分析結果顯示，親屬密集接觸者中的續發率達到17％，明顯高於其他社會關係密集接觸者3％的比例。

此外，龐星火指出，北京市發生的群聚性感染中，家庭群聚性疫情占絕大多數、高達86％，涉及病例數最多的案例達到7人。據現有數據推算，1名確診病例平均可傳染給2名密集接觸的家庭成員；第一個病例發病後，平均7天後被傳染的家庭成員會出現症狀。

(旺報 )