周杰倫2018年開錄的實境節目《周遊記》，日前Netflix率先公告節目將於自家平台全球獨家首播，並公開首集邀請蕭敬騰助陣，兩大天王難得在巴黎同框互動，話題性十足。沒想到昨（21日）首播日，大陸浙江衛視也在晚間期間釋出《周遊記》片源，不過第一站竟是解鎖新加坡篇，來賓從蕭敬騰換成林俊傑。

Netflix播出的《周遊記》首集嘉賓是蕭敬騰。（圖／Netflix提供）

浙江衛視播出的《周遊記》首集由林俊傑盡地主之誼，帶著周杰倫等人遊新加坡，一行人夜訪新加坡夜間動物園，還在商場美食街公開變魔術，更合作給林俊傑母親驚喜，播出後立刻引發網友熱議。電視台將《周遊記》訂在每周六晚間10點播出，節目內容半小時後會在芒果TV釋出，畫面上更直接打上「獨家視頻平台」，但Netflix也聲稱全球獨家首播，同節目不同調，不只內容提早被「劇透」，也讓人分不清誰才是真的「獨家」。

去年高以翔錄製浙江衛視實境秀《追我吧》不幸猝逝，製作組從案發到事後處理都備受爭議，導致許多觀眾自發性組織拒看抵制該台節目。如今《周遊記》在浙江衛視播出，收視率是否會受到影響仍有待觀察。

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(中時電子報)