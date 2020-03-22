前知名主播夫妻檔岑永康和張珮珊育有一對兒女，去年7月，張珮珊陪小孩到紐西蘭念書，一家人分隔兩地。近來全球疫情擴散，張珮珊和小孩去年12月底已買機票，計畫4月初有27天連續假期回台，岑永康說，上周台紐航班因應疫情停飛，機票不能用，台紐也宣布入境旅客需隔離14天，「14天加上14天，等於整個假期泡湯，他們乾脆配合政策留在紐西蘭，坐飛機反而增加群聚感染機會」。

太太張珮珊義賣的畫作捐贈給綠色和平組織。（岑永康本人提供）

他表示，紐西蘭出現亞洲人被歧視及囤貨現象，在確診數攀升的情形下，慢慢才開始有人戴口罩，「在紐西蘭當地，一片口罩新台幣40元，現在更是買不到了，幸好家人平日備有充分口罩，不成問題。」學校改以視訊遠距離教學，校外活動也暫停，「太太不用開車載孩子們上課，能夠專心在公益畫作上，捐款給公益組織和醫療單位」。

日前他的友人傳了一張2007年的私人照片，照片中他滿臉鬍子樣宛若當年主演《浩劫重生》的湯姆漢克斯，念高中的女兒把照片給同學看，大家直呼：「大鬍子的是你生父？現在這個是你繼父？你媽媽後來都喜歡找年輕的？」他回憶當年鬍子和頭髮留的特別長，「連我太太都說接吻的口感都不一樣。」還開玩笑說：「身兼人夫又是小王，變換造型也是維持夫妻之道的方式。」

岑永康當年留著大鬍子時陪年幼的女兒玩耍。（岑永康本人提供）

(中時 )