人夫居然是「蘿莉控」?葉姓人夫育有2子，大兒子已婚、小兒子目前就讀高中，雖然是人夫，卻還是在網路上勾搭無知少女。葉男在2018年底至2019年，在臉書認識3名國中女孩，不僅和3位國中少女上旅館、民宿約砲，甚至還偷拍女國中生裸照，事後還揚言在社群媒體散播裸照或傳給男友，威脅女國中生就範，直至家長發現後報警處理。

判決指出，已婚為人父的葉姓男子，在2018年底至2019年5月間，陸續在臉書認識3名女國中生，其中帶著2名女生分別到雲林、桃園、新北等地飯店、民宿發生關係，並在未經女學生同意下，擅自錄下過程和偷拍女學生裸照，以滿足自己的私心。

約女國中生打砲、拍裸照 蘿莉控人夫判11年。 （圖／Pixabay）

其中一名女國中生被男友發現劈腿，她為了挽回男友，想斷了這段關係。葉男為求這名女學生聽話，拿出先前拍攝的性愛照片和裸照傳至該女國中生的臉書和Line，並威脅「妳的相片我會寄給你男朋友」、「妳就會看到妳的照片在臉書各地」、「讓全世界看到妳沒有穿衣服」，女國中生心生恐懼，只能乖乖聽從葉男的話。

2019年5月，另一名女學生為求獲得遊戲點數，答應葉男拍攝自己的私處給他，沒想到也成為威脅對象，為避免自己的裸照被葉男亂傳上網路，只能拍出更多滿足葉男性慾的照片。

其中一名女國中生的家長發現女兒有異狀，查問下因此報警，警方持搜索票前往葉男住家查扣到手機內性愛裸照。葉男事後坦承犯行，依妨害性自主與恐嚇危害安全罪送辦。

法院在審理此案時，判定葉姓男子明知3位國中未成年少女仍無性自主判斷能力，卻為求個人性慾的滿足，誘拐並與3人發生性行為，台南高分院日前以葉男對3名被害人造成身心傷害且犯罪次數達10次，判處他11年徒刑，可再上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)